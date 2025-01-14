Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Evlilik kredisi 350 bin lira olmalı | Son dakika haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Evlilik kredisi 350 bin lira olmalı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Enflasyon ilavesiyle evlilik kredisi 150 bin lira değil en az 350 bin lira olmalıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:07 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kılıç: Evlilik kredisi 350 bin lira olmalı
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan faizsiz evlilik kredisinin 150 bin lira olmasını yeterli bulmadıklarını belirten Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanı 2 sene önce söz vermişti. Dün prosedürü açıkladı. Diyoruz ki enflasyon ilavesiyle evlilik kredisi 150 bin lira değil en az 350 bin lira olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Evlilik kredisi almak için belirlenen şartların zor olduğunu savunan Kılıç, "Şartlardan biri çiftlerin aylık gelirinin asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması. Hiç değilse bu şart listeden çıkarılmalıdır. Asgari ücret ne ki, 2,3 katı ne olsun. Bu şartı koyduğumuz zaman yararlanabilecek insan sayısı kısıtlı hale gelecek." diye konuştu.

        REKLAM

        Kılıç, asgari ücretin, memur ve memur emeklisi maaşlarındaki artışın yetersiz olduğunu öne sürdü.

        DEM Parti'nin İmralı ziyaretinin ardından siyasi partilerle olan görüşmelerini yakından takip ettiklerini aktaran Kılıç, "Yeniden Refah Partisi olarak, bölücü terör örgütünün hiçbir şart ileri sürmeksizin silah bırakması dışında bir çözüm yolu olmadığının altını çiziyoruz." dedi.

        Kılıç, bir gazetecinin "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçime" ilişkin açıklamasını sorması üzerine, şunları kaydetti:

        "Geçim zorsa seçim şarttır. Açıkladığımız ekonomik ve sosyal veriler Türkiye'de erken seçim koşullarının oluştuğunu, olgunlaştığını ortaya koymaktadır. Türkiye için erken seçim kapıdadır. 2025 yılında iktidarın erken seçim kararı alacağını zannetmiyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        İlkan Karaman'ın ölümünde yakalama kararı!
        İlkan Karaman'ın ölümünde yakalama kararı!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!