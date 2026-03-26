Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı "Yenidoğan çetesi" davasında ara karar açıklandı | Son dakika haberleri

        "Yenidoğan çetesi" davasında ara karar açıklandı

        İstanbul'da bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek ölümlerine neden oldukları öne sürülen 10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederken, duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 16:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenidoğan davasında ara karar verildi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilirken, duruşma 10 Temmuz'a ertelendi.

        Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı.

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine ve 5 sanığın adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

        Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun da dönüşünün beklenmesini kararlaştıran heyet, tutuksuz sanık Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur'un hayatını kaybetmesi üzerine bu davadan dosyasının ayrılmasına hükmetti.

        Tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

        Sanıklardan Cafer Akdur'un dosyasının ayrılmasıyla davadaki sanık sayısı 62'ye düştü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
