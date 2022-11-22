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Yer aldığı her filmde adından söz ettiren Mads Mikkelsen’in doğum günü!

Karizmatik oyuncu yer aldığı roller ile kendine hayran bırakıyor ve bugün Mads Mikkelsen 57 yaşına girdi.

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  • Yer aldığı her filmde adından söz ettiren Mads Mikkelsen’in doğum günü! Mads Mikkelsen kimdir, kaç yaşında, oynadığı filmler?

    57 YAŞINA GİRDİ!

    Mads Mikkelsen James Bond, Doctor Strange, Hannibal ve Onur Savaşı gibi başyapıtlarda yer aldı.

    22 Kasım 1965'de Kopenhag, Danimarka'da dünyaya gelen Mikkelsen, hemşirebir anne ve taksi şoförü bir babanın oğludur. Kardeşi Lars Mikkelsen ile Nørrebro'da kendisi gibi aktördür.
  • Yer aldığı her filmde adından söz ettiren Mads Mikkelsen’in doğum günü! Mads Mikkelsen kimdir, kaç yaşında, oynadığı filmler?

    EĞİTİM HAYATI

    Jimnastik eğitimi alan Mikkelsen daha sonra Göteborg'da bale okulunda dans eğitimine devam etmiştir.

    On yıl boyunca profesyonel dansçılık yaparken, oyunculuk alanında kariyer yapmak için, 1996'da Århus Tiyatro Okulu'na gitmiştir.
  • Yer aldığı her filmde adından söz ettiren Mads Mikkelsen’in doğum günü! Mads Mikkelsen kimdir, kaç yaşında, oynadığı filmler?

    Danimarka'nın en seksi adamı olarak adlandırılan başarılı aktör, ünlü yönetmen Nicolas Winding Refn'ın suç-gerilim film serisi Pusher‘ın ilk iki filminde Tony adında karakteri canlandırarak Danimarka’da ün kazanmıştır.
  • Yer aldığı her filmde adından söz ettiren Mads Mikkelsen’in doğum günü! Mads Mikkelsen kimdir, kaç yaşında, oynadığı filmler?

    ÖDÜLLERİ

    Pusher’ın ikinci filminde gösterdiği performans sayesinde En İyi Erkek Oyuncu Bodil Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu Robert Ödülü ve En İyi Erkek Oyuncu Zulu Ödülü’nü kazanmıştır.

    Bir çok filmde yer alan oyuncu 2012 yılında Danimarka yapımı Jagten (The Hunt) adlı filmde Lucas adlı sıradışı başrol karakteri canlandırdı. Bu performansı sayesinde Cannes Film Festivali’nde en iyi aktör ödülünü kazandı.
  • Yer aldığı her filmde adından söz ettiren Mads Mikkelsen’in doğum günü! Mads Mikkelsen kimdir, kaç yaşında, oynadığı filmler?

    2000 YILINDAN BERİ EVLİ

    2013 senesinde ise Bryan Fuller‘in yaratıcısı olduğu ünlü Hannibal adlı televizyon dizisinde, Dr. Hannibal Lecter karakterini canlandırdı.

    Oyuncu ayrıca Rihanna'nın "Bitch Better Have My Money" klibinde oynadı.

    1987 yılından beri sevgilisi olan koreografi işi yapan Hanne Jacobsen ile 2000 yılında beri evli ve Viola ve Carl adlarında iki çocukları var.

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