ÖDÜLLERİ

Pusher’ın ikinci filminde gösterdiği performans sayesinde En İyi Erkek Oyuncu Bodil Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu Robert Ödülü ve En İyi Erkek Oyuncu Zulu Ödülü’nü kazanmıştır.

Bir çok filmde yer alan oyuncu 2012 yılında Danimarka yapımı Jagten (The Hunt) adlı filmde Lucas adlı sıradışı başrol karakteri canlandırdı. Bu performansı sayesinde Cannes Film Festivali’nde en iyi aktör ödülünü kazandı.