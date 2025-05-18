Yere düşen yiyeceğe “5 saniye kuralı” gerçekten işler mi, yoksa vicdan rahatlatıcısı mı?

Yere düşen yiyeceği hızla yerden alıp yemenin güvenli olduğunu savunan “5 saniye kuralı”, yıllardır tartışma konusu. Ancak bilim insanları bu kuralın ne kadar geçerli olduğunu araştırdı ve sonuçlar pek de iç açıcı değil. Gelin, bu kuralın ardındaki gerçeklere birlikte bakalım!

5 SANİYE KURALI NEDİR?

“5 saniye kuralı”, yere düşen yiyeceğin beş saniye içinde yerden alınırsa mikrop kapmayacağına dair yaygın bir inanıştır. Bu kural, özellikle çocuklar ve gençler arasında popülerdir ve genellikle espriyle karışık bir şekilde kullanılır. Ancak bilimsel araştırmalar, bu inancın ne kadar doğru olduğunu sorgulamaktadır.

BAKTERİLERİN YİYECEĞE BULAŞMA HIZI

Rutgers Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bakterilerin yiyeceğe neredeyse anında bulaşabildiğini ortaya koymuştur. Özellikle nemli yiyecekler, kuru olanlara göre daha hızlı bakteri transferine maruz kalır. Örneğin, karpuz gibi sulu yiyecekler, yere düştüklerinde daha fazla bakteri toplayabilirler.

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YÜZEY TİPİNİN ETKİSİ

Yiyeceğin düştüğü yüzeyin türü de bakteri transferinde önemli bir rol oynar. Halı kaplı yüzeyler, bakterileri daha az transfer ederken, paslanmaz çelik ve seramik gibi sert yüzeyler daha fazla bakteri bulaştırabilir. Ancak bu, halıların temiz olduğu anlamına gelmez; sadece bakterilerin transfer hızı farklılık gösterir.