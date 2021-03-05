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Yerel basından Trabzonspor'a övgü

Trabzon´da yerel gazeteler, bordo-mavililerin Kasımpaşa galibiyetiyle zirve takibini bırakmayacağını gösterdiğini belirtti

Yerel basından Trabzonspor'a övgü

Süper Lig'in 28´inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa´yı 2-1'lik skorla yendi. Kentte yayımlanan yerel gazeteler, bu galibiyetle bordo-mavili takımın zirve yarışından kopmayacağını gösterdiğini vurguladı, Fenerbahçe yenilgisinin yarasının Kasımpaşa galibiyetiyle sarıldığını kaydetti.

Karadeniz Gazetesi, "Kral geri döndü; Kasımpaşa´yı İstanbul´da Fırtına´ya tuttuk, bizi yarıştan uzaklaştırmak isteyenlere en güzel cevabı verdik", Günebakış Gazetesi, "Bordo-mavililer, Fenerbahçe yenilgisinin yarasını Kasımpaşa galibiyetiyle sardı; Trabzon zirveyi bırakmaz", Taka Gazetesi, "Karadeniz Fırtınası yılmadı, İstanbul´da çok kritik bir galibiyetle yeniden yüzünü zirveye döndü; Kasket ruhu asla pes etmez", Kuzey Ekspres Gazetesi, "Geçen hafta hakeme takılan Trabzonspor, deplasmandan 3 puan çıkardı; Zirve takibine devam! Durduramayacaksınız", Karadeniz´de Sonnokta Gazetesi, "Kirli oyunlarla Trabzonspor´u bitirmeye çalışan karanlık tiplere en güzel cevap Kasımpaşa maçında Djaniny ve Bakasetas´ın golleriyle verildi; Yıkılmadık ayaktayız" başlıklarını kullandı.

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