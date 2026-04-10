Adana İl Sağlık Müdürü Nacar, Karataş ilçesinde sağlık tesislerini inceledi

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Karataş ilçesindeki sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.



Nacar, Karataş Kaymakamı Necati Aktan'ı ziyaret etti.





Ziyaretin ardından Kaymakam Aktan ve Nacar, Karataş'a kazandırılacak yeni devlet hastanesi proje alanında incelemelerde bulundu.





İlçedeki toplum ve aile sağlığı merkezlerini de ziyaret eden Nacar, sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi.



Nacar, Adana'nın her noktasında sağlık yatırımlarını yakından takip ettiklerini ve vatandaşlara en nitelikli hizmeti sunmak için sahada olmaya devam edeceklerini kaydetti.



