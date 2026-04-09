        Adana merkezli "change araç" operasyonunda 47 zanlı yakalandı

        Adana merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını başka araçlara işledikleri belirlenen 47 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Adana merkezli "change araç" operasyonunda 47 zanlı yakalandı

        Adana merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını başka araçlara işledikleri belirlenen 47 şüpheli gözaltına alındı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve kullanılamaz hale gelen araçlar ile ağır hasarlı araçların düşük bedellerle temin edilerek bunların motor ve şasi numaralarının çalıntı, hacizli, yakalamalı ve rehinli araçlara işlendiğini belirledi.

        Şüphelilerin tespiti ve araçların deşifresine yönelik yürütülen çalışma kapsamında 48 şüphelinin bu yöntemle 30 aracın motor ve şasi numaralarını değiştirdiği tespit edildi.

        Ekipler, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda zanlıları yakalamak için Adana merkezli 11 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 47'si yakalandı.

        Ekipler, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "oto hırsızlığı", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem başlatıldı.

        Ayrıca, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliğince, 58 gerçek ve 12 tüzel kişilik hakkında yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda, 15 gerçek kişi hakkında "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu" kapsamında soruşturma başlatıldığı, yaklaşık 15 milyon lira değerindeki 129 araca el konulduğu, şüphelilere ait 23 banka hesabına da tedbir konulduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Yılmaz Güney açıklaması
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Adana'da kamu kurumlarının bahçeleri, cadde ve sokaklar portakal çiçeği kok...
        Adana ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 181. yılı kapsamında etkinli...
        Adana'da "MEGATRENDS 2030 Raporu Tanıtım Toplantısı" düzenlendi
        Adana'da gölette kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
        Adana'da okul kulüpleri ile sporculara malzeme desteği
        Adana'da iş makineleri, inşaat ve altyapı sektörlerinin geleceği ele alındı