Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da 703 bin 43 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda 7 zanlı tutuklandı

        Adana'da 703 bin 43 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 09:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, 5 Nisan'da uyuşturucu etkili hap üretimi yapılan merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

        Buna göre, gözaltına alınan şüphelilerden A.B. (42) ve İ.S'nin (45) bir süre önce iş yerini kiraladıkları belirtildi.

        Şüphelilerin ıslak mendil ve köpük tabildot ticareti yapıyormuş gibi gözükmek için iş yerinin girişine bu ürünleri yerleştirdiği bildirildi.

        Öte yandan, zanlıların uyuşturucu etkili hapları üzerinde yiyecek ve içecek görselleri bulunan ve "afiyet olsun" yazılı jelatinle kapladıkları öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.B, İ.S, S.K. (50), S.S. (30), M.A. (36), R.C. (51) ve O.K. (31) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.K. (29) ve M.S. (33) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Operasyon

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 5 Nisan'da merkez Seyhan ilçesindeki iş yeri ve depo ile 3 araçta arama yapmıştı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 703 bin 43 sentetik ecza ile bunların üretiminde kullanılan 2 ton 259 kilogram etken madde, 3 milyon 999 bin boş kapsül ile makineler ele geçirilmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

