        Adana'da "Avcı Köpeği ve Irk Standartları Yarışması" yapıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde "Avcı Köpeği ve Irk Standartları Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği tarafından Kozan Belediyesi işbirliğiyle organize edilen yarışma, Dikilitaş Mahallesi'nde yapıldı.

        Jüri üyeleri, yarışmaya katılan av köpeklerinin performansı, itaat düzeyi ve ırk standartlarına uygunluğunu gözlemledi.

        Değerlendirme sonucunda dereceye giren köpeklerin sahiplerine kupa ve ödülleri verildi.

        Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, gazetecilere, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Etkinliğin şenlik havasında geçtiğini dile getiren Atlı, "Kozan, tüm sosyal etkinliklerin içerisinde olmaya devam ediyor. Kozan'daki köpek severler, Türkiye çapındaki bir organizasyonu ilçemize getirdiler. Biz de halkımızın istediği noktada elimizden geldiğince destek verdik." dedi.

        Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı Levent Durukan da köpek ırklarının geliştirilmesi, tanıtımı ve korunmasını önemsediklerini vurgulayarak, "Bu sene yaptığımız etkinliklerin en büyüklerinden biri de bu oldu. Böyle bir olanak sağlandığı için belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikleri yasalara uygun şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        İsrail gazetesi yazdı: Savaş sonrası Türkiye'nin etkisi artacak
        İsrail gazetesi yazdı: Savaş sonrası Türkiye'nin etkisi artacak
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Üçüncü bebek dünyaya geldi

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
        Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
        Adana'da silahlı kavga; 1 ölü, 3 yaralı
        Adana'da silahlı kavga; 1 ölü, 3 yaralı
        Dolandırdığı kişilerden aldığı ürünleri seyyar tezgahında satarken yakaland...
        Dolandırdığı kişilerden aldığı ürünleri seyyar tezgahında satarken yakaland...
        Adana'da sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yar...
        Adana'da sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yar...
        Karaisalı ilçesinde "Kuvayımilliye Şenliği" düzenlendi
        Karaisalı ilçesinde "Kuvayımilliye Şenliği" düzenlendi
        Adana'da silahlı saldırı: Restoran işletmecisi hayatını kaybetti, 3 yaralı
        Adana'da silahlı saldırı: Restoran işletmecisi hayatını kaybetti, 3 yaralı