Adana'da ayçiçeği tarlaları sarıya büründü
Adana'da açan ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyayarak güzel görüntü oluşturdu.
Giriş: 03.06.2026 - 09:33 Güncelleme:
Adana'da açan ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyayarak güzel görüntü oluşturdu.
Kentte bazı çiftçiler tarafından ekimi yapılan ve halk arasında "gündöndü" olarak bilinen ayçiçekleri sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi.
İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde sarıya bürünen bir ayçiçeği tarlası dronla görüntülendi.
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