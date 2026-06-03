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        Adana'da ayçiçeği tarlaları sarıya büründü

        Adana'da açan ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyayarak güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 09:33 Güncelleme:
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        Adana'da ayçiçeği tarlaları sarıya büründü

        Adana'da açan ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyayarak güzel görüntü oluşturdu.

        Kentte bazı çiftçiler tarafından ekimi yapılan ve halk arasında "gündöndü" olarak bilinen ayçiçekleri sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi.

        İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde sarıya bürünen bir ayçiçeği tarlası dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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