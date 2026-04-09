Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl hapis cezası

        Adana'da, internet üzerinden römork satışı ilanıyla bir kişiyi 19 bin 800 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 4 yıl hapis ve 39 bin 800 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 18:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.S. ve müşteki S.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki S.Ç'nin internet sitesinde römork ilanını görüp tanıştığı sanık İ.S'nin, kendi banka hesabına 19 bin 800 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın S.Ç. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek İ.S'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Müşteki S.Ç. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 4 yıl hapis ve 39 bin 800 lira para cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İddia: Trump Avrupa'ya birkaç günlük mühlet verdi
        İddia: Trump Avrupa'ya birkaç günlük mühlet verdi
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Benzer Haberler

        Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Polat, TSYD Adana Şubesi ziyaretinde konuşt...
        Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Polat, TSYD Adana Şubesi ziyaretinde konuşt...
        Adana merkezli 11 ilde 'change' araç operasyonu: 47 gözaltı
        Adana merkezli 11 ilde 'change' araç operasyonu: 47 gözaltı
        Ankara merkezli 11 ilde 'change' araç operasyonu: 47 gözaltı
        Ankara merkezli 11 ilde 'change' araç operasyonu: 47 gözaltı
        Adana merkezli 11 ilde "change araç" operasyonu: 47 gözaltı
        Adana merkezli 11 ilde "change araç" operasyonu: 47 gözaltı
        Adana'da tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılan...
        Adana'da tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılan...
        Minik öğrenciler, polisliği öğrendi
        Minik öğrenciler, polisliği öğrendi