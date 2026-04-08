Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Göl kıyısındaki kaçak yapılaşma ve işgallere karşı Valilik koordinesinde başlatılan çalışmalar merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı ve Karslılar mahallelerinde sürüyor.
Devlet Su İşleri ile Büyükşehir ve Çukurova Belediyesi ekipleri iş makineleriyle üç kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.
Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede yıkılan yapıların kalıntıları kamyonlarla alandan uzaklaştırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.