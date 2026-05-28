        Adana'da takip ettikleri kamyonetten 40 kilogram et çalan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram eti çalan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda bir şüpheli, Bekir Ç'nin kullandığı kamyonetin kasasına çıktı.

        Seyir halindeki aracın arkasına gizlenen zanlı, sürücünün trafik ışıklarında durmasını fırsat bilip kasadaki 40 kilogram eti çaldı.

        Olayı fark eden sürücünün ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ümit Ö. olduğunu ve Coşkun S'nin kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtığını belirledi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ümit Ö'nün kasasına tutunduğu kamyonetle trafikte ilerlemesi, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

