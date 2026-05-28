Adana'da takip ettikleri kamyonetten 40 kilogram et çalan 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram eti çalan 2 zanlı tutuklandı. Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda bir şüpheli, Bekir Ç'nin kullandığı kamyonetin kasasına çıktı. Seyir halindeki aracın arkasına gizlenen zanlı, sürücünün trafik ışıklarında durmasını fırsat bilip kasadaki 40 kilogram eti çaldı. Olayı fark eden sürücünün ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ümit Ö. olduğunu ve Coşkun S'nin kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtığını belirledi. Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ümit Ö'nün kasasına tutunduğu kamyonetle trafikte ilerlemesi, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

