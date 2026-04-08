Adana'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İbrahim Mermer (27) yönetimindeki 80 KF 537 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 50 EL 400 plakalı tır, Ceyhan-Kozan kara yolu Mercimek Mahallesi mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekibine teslim edilen otomobil sürücüsü Mermer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Mermer'in cansız bedeni Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü M.A. gözaltına alındı, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

