İş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 22. yılında Adana'da anıldı

İş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 22. yıl dönümünde Adana'da isminin verildiği ortaokulda anıldı. Merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'ndeki Sakıp Sabancı Ortaokulu'nda, Sakıp Sabancı için anma programı düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen anma programında Sabancı'nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla öğrencilere lokma dağıtıldı.

