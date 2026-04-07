Gümüşhacıköy'de hafızlık öğrencilerine bağımlılıkla mücadele semineri verildi
Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğünce, Haliliye Medresesi Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik "Bağımlılıkla mücadele" semineri düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen seminerde, teknolojinin bilinçli ve faydalı kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin her türlü bağımlılık yapıcı unsurlardan korunması amaçlandı.
Seminer, İlçe Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü ve Cumara Camisi imam hatibi Bilal Uslu tarafından verildi.
Programda, günümüzde yaygın olarak kullanılan teknolojinin doğru kullanımı, olası zararları ve bağımlılık riski taşıyan unsurlar hakkında öğrencilere bilgi aktarıldı.
