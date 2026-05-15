Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 15.05.2026 - 16:57 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı'nda ilerleyen, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Park ettiği araçtan inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye yerine gelen itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri