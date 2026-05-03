        Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mobilya malzemelerinin depolandığı bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Cumhuriyet Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi'ndeki içerisinde bulunan mobilya malzemelerinin bulunduğu iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri iş yerindeki dumanı tahliye edip yangını kısa sürede söndürdü.

        Sağlık ekiplerince kontrol edilen iş yeri çalışanlarının durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

        Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

