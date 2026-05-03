Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mobilya malzemelerinin depolandığı bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.



Cumhuriyet Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi'ndeki içerisinde bulunan mobilya malzemelerinin bulunduğu iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri iş yerindeki dumanı tahliye edip yangını kısa sürede söndürdü.



Sağlık ekiplerince kontrol edilen iş yeri çalışanlarının durumlarının iyi olduğu tespit edildi.



Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.



