Antalya'da düzenlenen operasyonda 1 firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. yakalandı. Firari A.D, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

