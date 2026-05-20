Antalya'da sağanak ve dolu etkili oldu
Antalya'da, kent merkezinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Giriş: 20.05.2026 - 12:32
Kentte güneşli hava yerini gök gürültülü sağanak ve dolu yağışına bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.
Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, bazı yerlerde ulaşımda aksama yaşandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de su baskınlarına karşı tedbir aldı.
