Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kökez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında A.B. (25) ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B. yanında bulunan tabancayla Korkut, Avcı ve Savran'a ateş etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Korkut ve Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Savran'ın da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
Şüpheli A.B. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
Cenazeler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
