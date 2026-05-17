Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 09:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kökez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında A.B. (25) ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B. yanında bulunan tabancayla Korkut, Avcı ve Savran'a ateş etti.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Korkut ve Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Savran'ın da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Şüpheli A.B. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

        Cenazeler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Icardi'den veda gibi sözler!
        Icardi'den veda gibi sözler!

        Benzer Haberler

        Tanesi toptancıya 150 TL'den satılıyor, Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor E...
        Tanesi toptancıya 150 TL'den satılıyor, Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor E...
        Antalya'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Antalya'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Antalya'da deniz ve kıyı temizliği yapıldı
        Antalya'da deniz ve kıyı temizliği yapıldı
        Antalya'da GençFest etkinlikleri başladı
        Antalya'da GençFest etkinlikleri başladı
        Domateste üretim planlaması fiyat dengesinin anahtarı Üretici domates bir ö...
        Domateste üretim planlaması fiyat dengesinin anahtarı Üretici domates bir ö...
        Kepez'de 19 Mayıs coşkusu "GençFest" ile taçlandı
        Kepez'de 19 Mayıs coşkusu "GençFest" ile taçlandı