Ardahan Devlet Hastanesi'nde anjiyo ve kemoterapi ünitesi hizmete açıldı
Ardahan Devlet Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan anjiyo ve kemoterapi ünitesi ek hizmet binasının açılışı yapıldı.
Vali Mehmet Fatih Çiçekli, açılışta yaptığı konuşmada, sağlık alanında yapılan yatırımların vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştırdığını belirterek, yeni ünitenin Ardahan için önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.
AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yatırımların süreceğini aktardı.
İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu ise yeni ünitenin teknik altyapısı ve sunacağı hizmetlere ilişkin bilgi verdi.
Konuşmaların ardından katılımcılar hizmete giren anjiyo ve kemoterapi ünitelerini gezdi.
