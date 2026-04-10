Ardahan'da kar yağışı bazı yollarda ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, bazı yollarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.



Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı.



Kar yağışı, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara, Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde ulaşımı aksattı.



Görüş mesafesinin yer yer düşmesi ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.



Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yolda kalan bazı tırlara karayolları ekipleri yardım etti.



Söz konusu yollarda, ekipler, karla mücadele ve tuzlama çalışmaları yürüttü.



