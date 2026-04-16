Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 5 bin 297 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, dünyanın en büyük kruvaziyerleri arasında yer alan "Sun Princess" ve "Viking Vesta" adlı gemilerle 5 bin 297 turist geldi.



Bermuda bayraklı "Sun Princess" ile Norveç bayraklı "Viking Vesta", sabah saatlerinde Kuşadası Ege Port limanına yanaştı.



Gemilerden inen ve çoğunluğu ABD vatandaşı olan 5 bin 297 turistin bir bölümü, tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.



Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası kent merkezini gezerek alışveriş yapmayı tercih etti.

