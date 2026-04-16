Yeşilay, Ege Kariyer Fuarı'ndaki öğrencileri bağımlılıklara karşı bilgilendirdi
Yeşilay Aydın Şubesi, Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF 26) kapsamında kurduğu stantta öğrencileri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi.
Yeşilay Aydın Şubesinden yapılan açıklamaya göre, fuar alanında Şube Başkanı Sencer Gündüz ve gönüllülerin katılımıyla açılan stantta, gençlere bağımlılık türleri anlatıldı.
Görevliler, standı ziyaret eden öğrencilere 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hattının işleyişi ve kullanımına dair detaylı bilgiler aktardı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Aydın Valisi Yakup Canpolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in de ziyaret ettiği stantta, Aydın Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.
