Tunceli Valisi Aygöl'den Bingöl Valisi Çelik'e ziyaret

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Bingöl Valisi Cahit Çelik'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.





Vali Aygöl, beraberindeki Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Valilik girişinde Vali Çelik tarafından karşılandı.





Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Aygöl, daha sonra Çelik ile makamında bir süre görüştü.





Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, Vali Aygöl ve beraberindeki heyete teşekkür etti.





Görüşmede, Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük ile İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da yer aldı.

