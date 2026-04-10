Hizan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi gerçekleştirildi.





Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kaymakam Said Muhammed Bilgin, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için birlik içinde çalışacaklarını söyledi.



Bilgin, seçilen üyelere görevlerinde başarı diledi.



Seçimde, il genel meclisi üyelerinden Metin Vangölü ve Necmettin Turan ile muhtarlardan Bedirhan Uğuş ve Musa Karabaş encümen üyeliğine seçildi.

