        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliye adli kontrol kararı

        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 07:54 Güncelleme:
        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Belediye Meclisi üyesi C.T, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye getirilen zanlılar, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

        Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

        Soruşturma kapsamında dün, Belediye Meclisi üyesi C.T'nin yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S. yeniden gözaltına alınmış, jandarma tarafından belediye binasında ve zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında da arama yapılmıştı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        WSJ: Türkiye, Mısır ve Pakistan müzakere için çabalıyor
        WSJ: Türkiye, Mısır ve Pakistan müzakere için çabalıyor
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        12 soruda doğum izni
        12 soruda doğum izni
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Sergen Yalçın'dan penaltı isyanı!
        Sergen Yalçın'dan penaltı isyanı!
        Beşiktaş'tan penaltı tepkisi!
        Beşiktaş'tan penaltı tepkisi!
        Karşı şerit faciası! 4 ölü, 2 yaralı
        Karşı şerit faciası! 4 ölü, 2 yaralı
        Genç kadını bıçaklayıp gölete atmışlar
        Genç kadını bıçaklayıp gölete atmışlar
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!

        Benzer Haberler

        Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest...
        Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest...
        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü hırsını gazeteciden çıkarttı: 260 bin lira...
        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü hırsını gazeteciden çıkarttı: 260 bin lira...
        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü alkolmetreye üflemedi; 259 bin TL ceza
        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü alkolmetreye üflemedi; 259 bin TL ceza
        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan 3 zanl...
        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan 3 zanl...
        Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 şüpheli adliyede
        Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 şüpheli adliyede
        Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye...
        Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye...