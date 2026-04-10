        Giriş: 10.04.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

        Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Seray Öztürk (26) ve Tülay Alan (23) ile tutuksuz sanık Adnan Bedir (35), maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Tutuklu sanıklar Seray Öztürk ve Tülay Alan, savunmalarında, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

        Tutuksuz sanık Adnan Bedir ise ev hapsinin kaldırılmasını ve beraatini istedi.

        Maktul Özge Çetin Bedir'in annesi Şefike Çetin de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

        Sanıklar ve avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Tülay Alan ve Seray Öztürk'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Mahkeme, Adnan Bedir hakkında ise beraat kararı verdi.

        Mahkeme sonrası maktulün yakınları Adnan Bedir için verilen karara tepki gösterdi.

        - Olay

        10 Haziran 2025'te Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta yaşayan Özge Çetin Bedir (35) ile evine gelen Tülay Alan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Tülay Alan, Bedir'i bıçaklayarak kaçmıştı.

        Sağlık ekiplerince Bedir'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, Tülay Alan ve Seray Öztürk ile maktulün eşi Adnan Bedir tutuklanmıştı.

        İddianamede, sanık Tülay Alan ile arkadaşı sanık Seray Öztürk hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, maktulün eşi sanık Adnan Bedir hakkında ise "yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

        İkinci duruşmada Adnan Bedir'in ev hapsine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

