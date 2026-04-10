Burdur'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. H.Ö. idaresindeki 20 ZH 978 plakalı otomobil, Mehmet Akif Mahallesi Oruç Reis Caddesi üzerinde park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden kamyonet arkasındaki hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçlarda ise maddi hasar oluştu.

