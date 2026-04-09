        GÜNCELLEME - Burdur'da trafik kazasında ölen 7 kişinin cenazeleri defnedildi

        Burdur'un Bucak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Kazada yaşamını yitiren Hayrınsa Karaca (53), Yeter Gümüş (61), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (60), Gülsüm Özkan (61), Adil Özkan (63) ve Zeynep Minaz'ın (23) Bucak Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı. Yakınlarına teslim edilen cenazeler defnedilmek üzere yaşadıkları belde ve köylere götürüldü.

        Bucak'ın Kocaaliler beldesinde Yüce, Çakır, Gülsüm ve Adil Özkan için cenaze töreni düzenlendi.

        Kocaaliler Mezarlığı'nda İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenazeler dualarla toprağa verildi.

        Cenazeye ölenlerin yakınlarının yanı sıra Burdur Vali Yardımcıları Mehmet Türk ve Mustafa Kutlu, Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı, Kocaaliler Belediye Başkanı İlyas Delen ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve belde sakinleri katıldı.

        Karaca ve Gümüş'ün cenazeleri Bucak'ın Kargı, Minaz'ın cenazesi ise Kayı köyünde defnedildi.

        Öte yandan, kazada yaralanan tır sürücüsü Gürkan Gür ile minibüsteki Esin Keskin ve Zülgariye Öztürk'ün Antalya'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü, Antalya Şehir Hastanesi'nde bulunan Keskin'in sağlık durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

        - Olay

        Isparta-Antalya kara yolu Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde dün Adil Özkan'ın kullandığı 15 ADU 494 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Gürkan Gür yönetimindeki 07 CHB 269 çekici, 07 CCJ 799 dorse plakalı tır çarpışmıştı. Kazada 7 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Benzer Haberler

        Minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada ölen 7 kişi toprağa verildi...
        Minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada ölen 7 kişi toprağa verildi...
        Burdur'daki kazada hayatını kaybeden tarım işçileri toprağa verildi Tarım i...
        Burdur'daki kazada hayatını kaybeden tarım işçileri toprağa verildi Tarım i...
        Burdur'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada aileler cenazelerini gözyaşl...
        Burdur'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada aileler cenazelerini gözyaşl...
        Burdur'daki trafik kazasında ölen 7 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim e...
        Burdur'daki trafik kazasında ölen 7 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim e...
        Minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada ölen 7 kişinin cenazeleri al...
        Minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada ölen 7 kişinin cenazeleri al...
        Burdur'daki 7 canın yitip gittiği kazada hastane morgu önünde acı bekleyiş
        Burdur'daki 7 canın yitip gittiği kazada hastane morgu önünde acı bekleyiş