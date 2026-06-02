Bursa'da tarım ilacından etkilenen çiftçi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bahçesine sıktığı tarım ilacından etkilenen çiftçi hastanede tedaviye alındı. İlçeye bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde Nuri Çakmak (47), bahçesine ilaçlama yaptı. Çakmak'ın bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tarım ilacından etkilendiği belirlenen Çakmak, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

