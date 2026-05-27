        Güneş paneli taktığı elektrikli motosikletle "ücretsiz" yolculuk yapıyor

        Güneş paneli taktığı elektrikli motosikletle "ücretsiz" yolculuk yapıyor

        ERCAN ÖZÇETİN - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan Mehmet Kutluboğa, güneş paneli monte ettiği elektrikli motosikletiyle kilometrelerce yolculuk yapıyor.

        Giriş: 27.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Çevreci ulaşım anlayışı ve en az yakıt maliyeti nedeniyle ulaşımda elektrikli motosikleti tercih eden elektrikçi Kutluboğa, enerji tüketimini azaltacak alternatif çözüm arayışına yöneldi.

        İş için kullandığı elektrikli motosikletinde güneş paneli destekli sistem uygulamaya karar veren Kutluboğa, arkadaşlarıyla yaptığı çalışma neticesinde prize ihtiyaç duymadan ulaşım sağlayabileceği bir araca kavuştu.

        Kutluboğa, elektrikli motosikletini artık şarj etmeden ve elektrikten de tasarruf sağlayarak uzun mesafedeki işlere gidip gelebiliyor.

        - "Motosikletimizi artık elektriğe hiç bağlamadan kullanabiliyoruz"

        Mehmet Kutluboğa, AA muhabirine, elektrikli araçlara olan ilginin her geçen gün artması üzerine, iş yerinde kullanmak amacıyla elektrikli motosiklet satın aldığını anlattı.

        Uzun mesafedeki bir işe gittiğinde motosikletin şarjının yeterli olmadığını, bu nedenle zor durumda kaldığını belirten Kutluboğa, şöyle devam etti:

        "Ekip arkadaşlarımızla yaptığımız çalışma neticesinde, üç tekerlekli elektrikli motosikletin üzerine birçok sektörde kullanılan güneş panelini monte etmeye karar verdik. Kullanmaya başlamadan önce test sürüşlerini gerçekleştirdik. Motosikletimizi artık elektriğe hiç bağlamadan kullanabiliyoruz. Elektrik prizi aramak yok, 'Uzun kabloyu nereye takarız.' derdi hiç yok. Bu sayede uzun yollar gidiyoruz. Çünkü bu sistemde araç giderken de şarj oluyor, aküleri dolduruyor yani yolda kalma korkumuz yok."

        Kutluboğa, motosikletin kendi aküsüyle 24-30 kilometre yol katettiğini, güneş paneli sayesinde artık daha uzun mesafelere gidebildiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

