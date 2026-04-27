Çankırı'da kardeşini öldürdükten sonra kaçan şüpheli yakalandı
Yapraklı ilçesinde kardeşi Hasan H'ye ateş ettikten sonra kaçan Recep H. için polis ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerce yapılan aramada şüpheli evinin yakınlarında arazide yakalanarak gözaltına alındı.
Recep H, Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde İl Sağlık Müdürlüğünde memur olduğu öğrenilen kardeşi Hasan H'ye ateş ettikten sonra kaçmış, yaralı Hasan H. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
