Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çankırı'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu.



Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, su birikintileri nedeniyle şerit çekerek kent merkezindeki bazı yolları trafiğe kapattı.



Biriken su nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı.



Sağanak nedeniyle bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar, kovalarla iş yerinden suyu tahliye etmeye çalıştı.



Belediye ekipleri de su baskınları nedeniyle çalışma yürütüyor.







