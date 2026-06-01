Çorum'da kaybolan 2 çocuk kısa sürede bulundu
Çorum merkeze bağlı Karahisar köyünde kaybolan 2 çocuk çamura saplanmış olarak bulundu.
Çorum merkeze bağlı Karahisar köyünde kaybolan 2 çocuk çamura saplanmış olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karahisar köyünde evlerinden ayrılan iki küçük çocuğa ulaşamayan aileleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede çalışma başlatan ekipler, kayıp çocukları yaklaşık bir buçuk saat sonra çamura saplanmış halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocukların genel durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Kayıp çocuklar, ailelerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.