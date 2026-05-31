Denizli'de bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.





Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.





Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.





​​​​​​​Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.





İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.



Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.



