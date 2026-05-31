        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri GÜNCELLEME - Denizli'de bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

        Giriş: 31.05.2026 - 03:46 Güncelleme:
        S.Ç. idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

        Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        4 ölü, 11 yaralı! Araçlar birbirine girdi
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Gürültüyü duyanlar deprem sandı
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
