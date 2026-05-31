GÜNCELLEME - Denizli'de bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. S.Ç. idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.