        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır ve Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşandı

        Diyarbakır ve Bingöl'de, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklara giden vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Diyarbakır'da bayram namazının ardından vatandaşlar, yakınlarının mezarlarına ziyarette bulundu.

        Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na gelenler, yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

        Kalp rahatsızlığı nedeniyle 3 yıl önce kaybettiği oğlunun mezarını ziyarete gelen Mehmet İnci, her bayram namazının ardından mezarlığa geldiğini söyledi.

        İnci, "Genç yaşta kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Her bayram geliyorum, kendisini bayramsız bırakmıyorum. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin." dedi.

        Yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen Ramazan Kalkan da her bayram mezarlık ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bayram namazının ardından gelip onların da bayramını kutluyoruz." ifadesini kullandı.

        - Bingöl

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde de vatandaşlar, bayram namazının ardından mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

        Yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar, dua etti.

        Ziyaretler nedeniyle mezarlıkların yol güzergahlarında araç yoğunluğu gözlemlendi.

        Trafik polis ekipleri, mezarlıkların çevrelerinde ulaşımın aksamaması için önlem aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Diyarbakır'da eski bayramlaşma kültürü yaşatılıyor
        Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileler, 14'üncü bayrama da buruk gir...
        Kurbanlık yüklü kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 4...
        Diyarbakır ve çevre illerde bayram namazı kılındı
        Diyarbakır'da bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu
        Bayram öncesi hayvan pazarına ilgi arttı
