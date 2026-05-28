        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de rahatsızlanan hamile yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü

        Düzce'de rahatsızlanan hamile yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü

        Düzce'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan 35 haftalık hamile yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Düzce Belediyesinin Düzce-Konuralp hattında çalışan 81 HO1105 plakalı otobüsüne binen hamile yolcu H.E, bir süre sonra rahatsızlandı

        Yolcuların uyarısı üzerine aracı durduran otobüs şoförü Yaşar Kemiksiz, 112 Acil Servisi aradıktan sonra kadının rahatsızlığının ciddi olabileceği düşüncesiyle güzergahından çıkarak hastaneye doğru yol aldı.

        Otobüsün reflektörlerini yakarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giden şoför Kemiksiz, güzergah boyunca sağlık ekibiyle görüşerek geldiği hastane girişinde, kadın yolcuyu sağlık personeline teslim etti.

        35 haftalık olduğu öğrenilen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

        Bu arada, rahatsızlanan kadının otobüsle hastaneye getirilme anı, araç kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
