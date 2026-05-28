Edirne'de asayiş

Edirne'de bir sürücü aracına zarar veren kişiden şikayetçi oldu.



Fatih Mahallesi'ne aracını park eden S.A. döndüğünde aracının sileceklerinin zarar gördüğünü fark etti.



S.A. polis merkezi amirliğine giderek şikayette bulundu.



Olayla ilgili F.M'nin ifadesine başvuruldu.



- Darp edilen kişi polise şikayette bulundu



Edirne'de husumetlisi tarafından darp edilen kişi polise şikayette bulundu.



Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşayan İ.E. aralarında husumet bulunan S.C.Ç. ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.E. darp edildi.



İ.E. polis merkezi amirliğine giderek şikayette bulundu.



- Motosikletten düşen sürücü yaralandı



Edirne'de motosikletten düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Şükrüpaşa Mahallesi'nde B.K. kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Motosikletten düşen B.K. yaralandı.



Yaralı sürücü haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

