        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Tarihi çarşıda 47 yıldır kabak kemane üretiyor

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de kabak kemane ustası Gazanfer Denizeri, 47 yıldır tarihi çarşıda sanatını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda babasının 1955 yılında açtığı müzik aletleri dükkanında çırak olarak mesleğe başlayan 62 yaşındaki Denizeri, 47 yıldır kabak kemane üretimi ve tamiri yapıyor.

        Birçok müzik aletinin bakım ve ayarını yapan Denizeri, mesleğini sürdürecek çırak bulamamaktan yakınıyor.

        Denizeri, AA muhabirine, müşterilerinin taleplerine göre özel üretim kabak kemane yaptığını söyledi.

        Uzun yıllar bağlama çaldığını, bu süreçte kabak kemaneye ilgi duymaya başladığını belirten Denizeri, zamanla enstrümanın yapımını da öğrendiğini ifade etti.

        Kabak kemane yapımının oldukça zahmetli olduğunu dile getiren Denizeri, "Kabak kemane yapımı ince işçilik gerektiriyor. Mikron ölçülerinde hesaplamalar yapılıyor. Genellikle su kabağından yapılıyor. Hindistan cevizi ve farklı materyaller de kullanılıyor ancak en güzel ses ve tını su kabağından elde ediliyor." diye konuştu.

        - "Maalesef bizim meslekte de çırak yetişmiyor"

        Babasından öğrendiği mesleği çocuklarına da öğretmek istediğini ancak onların merakının olmadığını anlatan Denizeri, şöyle devam etti:

        "Sanatkarlar, ustalar yaptıkları mesleklerin diğer kuşaklara geçmesini ister. Bunu hep duyuyoruz ama maalesef bizim meslekte de çırak yetişmiyor. Umarım bu zanaat ileride kaybolmaz. Bunun yanı sıra ney, davul, bendir üretebiliyorum. Bütün enstrümanların ince ayarlarını ve bakımlarını yapabiliyorum."

        Son yıllarda kabak kemaneye ilginin arttığını belirten Denizeri, yılda yaklaşık 10 kabak kemane ürettiğini kaydetti.

        Denizeri, kabak kemane yapımında su kabağının yanı sıra gövde kısmında gürgen, ceviz ve akçaağaç kullandığını, deri kısmında ise balık ve ince kuzu derisinden yararlandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

