        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de kısa kısa

        Edirne'nin İpsala ilçesinde kanser taraması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 15:34 Güncelleme:
        İpsala Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürütülen çalışma kapsamında Saraçilyas Mahallesi’nden Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) tarama amacıyla araç kaldırıldı.


        Organizasyonla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılırken katılımcılara süreç hakkında bilgilendirme yapıldı.


        Uzman sağlık personelince yapılan bilgilendirmelerde kanser taramalarının önemi, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolü ve düzenli kontrollerin gerekliliği anlatıldı.


        Etkinlik kapsamında ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı.


        Yetkililer, benzer çalışmaların süreceğini belirterek, "Erken teşhis hayat kurtarır. Sağlığınızı ertelemeyin, taramalarınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.


        - İpsala MYO’dan üretim tesislerine ziyaret


        Edirne'nin İpsala ilçesinde İpsala Meslek Yüksekokulu yönetimi ve akademisyenler, eğitim ile sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla üretim tesislerini ziyaret etti.


        Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda ve beraberindeki akademik heyet, ilçede faaliyet gösteren süt ürünleri üretim tesisinde incelemelerde bulundu.


        Heyet, üretim süreçlerini yerinde gözlemleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette gıda güvenliği ve üretim standartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, öğrenciler için staj imkanlarının artırılması ve teknik gezilerin düzenlenmesi ele alındı.


        Arda, "İpsala’da doğup Türkiye markası haline gelen bu tesisler, öğrencilerimiz için önemli uygulama alanlarıdır." dedi.


        Akademik heyet ayrıca ilçede faaliyete başlayan kablo üretim tesisine de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


        Genç girişimci Ataberk Haydar Gürbüz tarafından kurulan tesiste üretim süreçleri ve teknik altyapı hakkında bilgi alan heyet, işletmenin bölge sanayisine katkı sunmasının beklendiğini ifade etti.


        - İpsala’da okul güvenliği toplantısı yapıldı


        Edirne'nin İpsala ilçesinde okul güvenliğinin artırılmasına yönelik toplantı düzenlendi.


        Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya okul ve kurum müdürleri katıldı.


        Toplantıda, okullarda mevcut güvenlik uygulamaları değerlendirilirken öğrenci, öğretmen ve personelin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.


        Okul giriş-çıkış saatlerinin düzenlenmesi, ziyaretçi kontrol sistemlerinin etkinleştirilmesi ve okul çevresinde alınacak önlemler üzerinde duruldu.


        Görüşmelerde ayrıca olası risk durumlarına karşı hızlı ve etkili müdahale süreçleri değerlendirildi.


        "Güvenli Okul İklimi" kapsamında okulların mevcut durumu analiz edilerek eksikliklerin giderilmesine yönelik adımlar ele alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

