Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Havsa ilçesinde ziyaret ve denetimlerde bulundu.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Köse, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü eşliğinde Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.





Ziyarette, İlçe Müdürü Ali Doğan'dan ilçede yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi alındı.



Köse, ziyaret kapsamında tarımsal üretimin geliştirilmesi, hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaların ele alındığını belirterek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.



Tarım ve Orman Bakanlığınca koordine edilen eş zamanlı denetim programı kapsamında il genelinde faaliyet gösteren yem işletmelerinde denetimler gerçekleştirildi.



İl Müdürlüğü teknik personelince yapılan kontrollerde üretim süreçleri, hijyen şartları, depolama alanları ve ürünlerin mevzuata uygunluğu incelendi.





Ayrıca yemlerin etiket bilgileri, içerik uygunluğu ve izlenebilirlik kriterleri de kontrol edildi.



Açıklamada, hayvan sağlığının korunması ve güvenilir yem üretiminin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.



- AK Parti Edirne İl Kadın Kolları dernek temsilcilerini ağırladı



AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanlığı, kentte faaliyet gösteren dernek temsilcilerini il başkanlığında misafir etti.



AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt'un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Edirne Profesyonel Posta Derneği ile Edirne Posta Güvercini Sevenler ve Yetiştirenler Derneği başkanları Köksal Atlı ve Ersin Lale ile yönetim kurulu üyeleri Gökhan Adacı ve Ayhan Akkır yer aldı.



Yeşilkurt, görüşmede şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan çalışmaların ele alındığını belirtti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilkurt, dernek temsilcilerine teşekkür ederek, çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.



- Uzunköprü’de belediye çalışmaları sürüyor



Uzunköprü Belediyesi, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi, kanal ve su arızaları giderildi.



Ayrıca park, bahçe ve ağaç bakım çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, temizlik çalışmalarının da aralıksız sürdüğü kaydedildi.



Açıklamada, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin ilçe genelinde devam edeceği ifade edildi.













