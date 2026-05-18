Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'nin Müzik Müzesi ziyarete açıldı

        Edirne'nin Müzik Müzesi ziyarete açıldı

        Edirne'de Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Zeki Bülent Ağcabay koleksiyonuyla oluşturulan Edirne Belediyesi Müzik Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 16:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'nin Müzik Müzesi ziyarete açıldı

        Edirne'de Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Zeki Bülent Ağcabay koleksiyonuyla oluşturulan Edirne Belediyesi Müzik Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan, müzede düzenlenen törende, Edirne'nin tarihi hafızasına müziğin sesini eklediklerini söyledi.

        Müzik Müzesi'nin kent için önemli bir kültürel yatırım olduğunu belirten Gencan, "Müzede Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Anadolu'ya uzanan geniş bir kültürel mirası yansıtan yaklaşık 500 enstrüman yer alıyor. Ziyaretçiler müzede yalnızca enstrümanları değil farklı kültürlerin hikayelerini de görecekler." dedi.

        Gencan, müzede tarihi ve özel eserlerin olduğuna da değindi.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarından Kazım Gökalp'ten kalan piyanonun müzede yer aldığını anlatan Gencan, "Cemal Refik'in de bu piyano ile ders vermesi önemli bir kültürel hafıza. Ayrıca Onnik Garipyan'ın çalışma tezgahı ve yapım aletleri ile Ercüment Vatanay'ın yaylı tamburu da müzeye değer kattı." diye konuştu.

        Gencan, koleksiyonu bağışlayan Ağcabay'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

        Açılışın ardından Gencan ve beraberindekiler müzeyi ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de "Kaybolan Meslekler" adlı fotoğraf sergisi açıldı
        Edirne'de "Kaybolan Meslekler" adlı fotoğraf sergisi açıldı
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
        Edirne'de Eğitime Destek Platformu Toplantısı düzenlendi
        Edirne'de Eğitime Destek Platformu Toplantısı düzenlendi
        Edirne Valiliği Karabük'te karbonmonoksit gazından etkilenen şehit aileleri...
        Edirne Valiliği Karabük'te karbonmonoksit gazından etkilenen şehit aileleri...
        Tekirdağ'da şehit polislerin cenaze namazı kılındı
        Tekirdağ'da şehit polislerin cenaze namazı kılındı