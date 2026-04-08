Osmanlı eseri "Yalı Camisi" ve çevresi Edirne'nin cazibe merkezi olacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyonu süren Evliya Kasımpaşa Camisi'nin çevresinde oluşturulacak kitap kafe ve yürüyüş alanlarıyla ziyaretçilere açılacağını bildirdi.



Tunca Nehri kenarında "Rıhtım ya da Yalı Camisi" olarak da bilinen Evliya Kasımpaşa Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceleyen Sezer, yetkililerden bilgi aldı.



İncelemeye, caminin ihyasına katkı sunan bilim kurulu üyeleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu ile İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki de katıldı.



- "İhmal edilmiş bir yapı"



Sezer, AA muhabirine, yapının uzun yıllar ihmal edildiğini söyledi.



Caminin minaresinin yıkık durumda olduğunu, geçmişte taşkınlar nedeniyle taşınmasının dahi düşünüldüğünü belirten Sezer, "Dolayısıyla orayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle önemli bir adım atıldı. Geçen yıl oranın ihalesi yapıldı." dedi.



Caminin yanında yürütülen kazı çalışmalarında önemli bir hazirenin ortaya çıkarıldığını ifade eden Sezer, bölgenin sanat tarihi açısından da büyük değer taşıdığını dile getirdi.



Sezer, "Sanat tarihi hocalarını heyecanlandıran bir cami ve hazire var. Biz de heyecanlanıyoruz. Tunca Nehri'nin hemen kenarında, rıhtımıyla beraber Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmalarının ardından çevre düzenlemesi yapılacak. Etrafında kitap kafe ve yürüyüş alanlarıyla orayı da ziyaretçilere açacağız. Bu yılın sonunda restorasyonun büyük bölümünün tamamlanması düşünülüyor." diye konuştu.



- "Benzerine az rastlanılan mezar taşları örnekleri burada"



Açıkgözoğlu da İstanbul'da artık benzerine rastlanmayan mezar taşı örneklerinin caminin haziresinde görülebileceğini söyledi.



Evliya Kasımpaşa Camisi'nin restorasyonun ardından görülmeye değer özel mekan haline geleceğini belirten Açıkgözoğlu, "Caminin çevresine yapılacak dolaşma alanları ve peyzaj, tarihi eserlere kıymet katacak." ifadesini kullandı.



Hazirede parçalı halde yaklaşık 800 mezar taşı bulunduğunu aktaran Açıkgözoğlu, bu alandaki çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.



İncelemeye, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da katıldı.



- Evliya Kasımpaşa Camisi



Kirişhane semtinde 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen kare planlı tek minare ve kubbeye sahip avlulu cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı.



Nehir taşkınlarında çok kez su baskınına uğrayan yapı zamanla harap oldu, 1950 yılında ibadete ve ziyarete kapatıldı.



Yıllar içerisinde çeşitli projelerle gündeme gelen caminin restorasyonu, bölgede kanal çalışmalarıyla su baskını sorununun kalktığı görülerek başlatıldı.

