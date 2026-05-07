Trakya Üniversitesinde İstatistik Veri Kampı başladı

Trakya Üniversitesi ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde düzenlenen İstatistik Veri Kampı başladı.





Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 4-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen programa Ekonometri, Matematik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri katıldı.





Program kapsamında öğrencilere veri analizi süreçleri, istatistiksel altyapı, SAS ile veri doğrulama ve Python tabanlı veri analizi konularında eğitim veriliyor.





Kampın sonunda öğrenciler ekipler halinde veri setleri üzerinde çalışarak hazırladıkları projeleri sunacak.





Açılış programına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü, TÜİK Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir, TÜİK Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Bora Boranoğlu ile akademisyenler katıldı.



