        Trakya Üniversitesinde kapsayıcı kampüs etkinliği gerçekleştirildi

        Trakya Üniversitesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES Programı kapsamında yürütülen "Eşit Adımlarla Sosyal Kampüs" projesinin ikinci ve son etap etkinliği gerçekleştirildi.

        Giriş: 07.05.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu tarafından yürütülen proje kapsamında, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımının desteklenmesi, toplumsal farkındalık oluşturulması ve kapsayıcı kampüs kültürünün geliştirilmesi amaçlandı.


        Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmadığını belirtti.


        Üniversitelerin aynı zamanda toplumsal dönüşümün öncüsü, fırsat eşitliğinin savunucusu ve her bireyin kendini değerli hissedebileceği yaşam alanları olduğunu ifade eden Bayır, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda daha görünür olmasının önemine dikkati çekti.


        Bayır, bu tür projelerin kapsayıcı üniversite anlayışını güçlendirdiğini kaydetti. Özel Eğitim Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Feyza Nazan Gündüz, İnönü İlkokulu Müdürü Hande Çelik ve Özel Eğitim Topluluğu Başkanı Mehmet Burak Horunlu da konuşmalarında projenin, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşamda daha aktif yer almasına katkı sunduğunu belirtti.


        Açılış konuşmalarının ardından, Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim-Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencilerinden oluşan "Trakya Armağan Ekibi"gösteri sundu.


        Etkinlik kapsamında Trakya Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 16 öğrenci topluluğu da stant açarak katılımcılarla bir araya geldi.


        Programa, Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim-Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Filiz Tuna, İnönü İlkokulu öğrencileri ile Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

