Doğuda elektrik arızalarında müşteri memnuniyeti için yapay zeka kullanılacak

Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 şehre hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Aras EDAŞ), müşterilerin memnuniyetini daha fazla artırmak ve yoğun durumlarda zaman kaybını önlemek üzere "Yapay Zeka Destekli Akıllı Sesli Yanıt Sistemi"ni hayata geçirdi.



Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Bayburt, Erzincan ve Iğdır'da 1 milyon 300 binden fazla aboneye hizmet veren Aras EDAŞ, "Yapay Zeka Destekli Akıllı Sesli Yanıt Sistemi"nin tanıtımı için Genel Müdürlük Konferans Salonunda program düzenledi.





Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, gazetecilere, kurum olarak ilkleri yapmayı ve güzel projeler üretmeyi sevdiklerini söyledi.



Çözüm merkeziyle vatandaş memnuniyetini en üst noktalara taşımayı hedeflediklerini anlatan Akbaş, "Türkiye genelinde geçen yılı 21 dağıtım şirketi içinde ilk 5 içinde tamamladık. Yani müşteri memnuniyeti açısından çağrı merkezimizin performansı ilk 5 şirket arasında yer aldı. Bu sene üç ay içinde ilk 3'te yer almaya başladık." dedi.



Akbaş, vatandaş memnuniyetini ve mutluluğunu artırıcı çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Günümüzde çok gündemde olan yapay zekadan nasıl yararlanırız diye düşündük. Bu konudaki çalışmalarımız, teknik destek aldığımız firma ve bizim arkadaşlarımız birlikte bir proje geliştirdi. Çağrı merkezlerimizde çok yoğun günlerimiz olur, özellikle hava durumlarının çok sıkıntılı olduğu dönemlerde hatlarımızda zaman zaman arıza sayılarımızın çoğaldığı dönemler olur. O dönemlerde biz bu güne kadar 500'ün üzerinde hatla vatandaşa cevap vermeye çalışırken yapay zekayı bu dönemlerde kullanalım, çağrı sayılarının arttığı dönemde yapay zekadan faydalanalım diye proje geliştirildi.



Yoğun günlerde yapay zekadan destek alarak vatandaşların çağrısını hiçbirini boşa çevirmeden cevaplayabilme kabiliyetine eriştik. Dolayısıyla herhangi bir olumsuz durumda çağrı sayımız arttığında biz orada operatörlerimizi takviye etmek için ve evlerinden getirilmeyi beklemeksizin sistem devreye girip müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacak boyuta getirilmiş oldu. Sistemimiz devreye alınmıştır. Normal zamanlarda bizim müşteri temsilcilerimiz var ve arkadaşlarımız normal çağrılarına cevap verecekler. Bunlar yoğun günlerde olacak. Kimseyi bilgisayarla muhatap etme gibi düşüncemiz yok."







