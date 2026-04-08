        Doğuda elektrik arızalarında müşteri memnuniyeti için yapay zeka kullanılacak

        Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 şehre hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Aras EDAŞ), müşterilerin memnuniyetini daha fazla artırmak ve yoğun durumlarda zaman kaybını önlemek üzere "Yapay Zeka Destekli Akıllı Sesli Yanıt Sistemi"ni hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Bayburt, Erzincan ve Iğdır'da 1 milyon 300 binden fazla aboneye hizmet veren Aras EDAŞ, "Yapay Zeka Destekli Akıllı Sesli Yanıt Sistemi"nin tanıtımı için Genel Müdürlük Konferans Salonunda program düzenledi.


        Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, gazetecilere, kurum olarak ilkleri yapmayı ve güzel projeler üretmeyi sevdiklerini söyledi.

        Çözüm merkeziyle vatandaş memnuniyetini en üst noktalara taşımayı hedeflediklerini anlatan Akbaş, "Türkiye genelinde geçen yılı 21 dağıtım şirketi içinde ilk 5 içinde tamamladık. Yani müşteri memnuniyeti açısından çağrı merkezimizin performansı ilk 5 şirket arasında yer aldı. Bu sene üç ay içinde ilk 3'te yer almaya başladık." dedi.

        Akbaş, vatandaş memnuniyetini ve mutluluğunu artırıcı çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "Günümüzde çok gündemde olan yapay zekadan nasıl yararlanırız diye düşündük. Bu konudaki çalışmalarımız, teknik destek aldığımız firma ve bizim arkadaşlarımız birlikte bir proje geliştirdi. Çağrı merkezlerimizde çok yoğun günlerimiz olur, özellikle hava durumlarının çok sıkıntılı olduğu dönemlerde hatlarımızda zaman zaman arıza sayılarımızın çoğaldığı dönemler olur. O dönemlerde biz bu güne kadar 500'ün üzerinde hatla vatandaşa cevap vermeye çalışırken yapay zekayı bu dönemlerde kullanalım, çağrı sayılarının arttığı dönemde yapay zekadan faydalanalım diye proje geliştirildi.

        Yoğun günlerde yapay zekadan destek alarak vatandaşların çağrısını hiçbirini boşa çevirmeden cevaplayabilme kabiliyetine eriştik. Dolayısıyla herhangi bir olumsuz durumda çağrı sayımız arttığında biz orada operatörlerimizi takviye etmek için ve evlerinden getirilmeyi beklemeksizin sistem devreye girip müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacak boyuta getirilmiş oldu. Sistemimiz devreye alınmıştır. Normal zamanlarda bizim müşteri temsilcilerimiz var ve arkadaşlarımız normal çağrılarına cevap verecekler. Bunlar yoğun günlerde olacak. Kimseyi bilgisayarla muhatap etme gibi düşüncemiz yok."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Hakan Çakır davasında karar
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Erzurumlular emniyet kemerinin hayat kurtardığını simülasyon aracında deney...
        Doğu için zirai don uyarısı
        Aras elektrik, yapay zeka desteği aldı
        Erzurum'da hayati deneyim: Kaza anını birebir yaşadılar Polis "Emniyet Keme...
        AK Partili Milletvekili Fırat'tan İsrail'e 'Görkem Sevindik' tepkisi
        Erzurum Şehir Tiyatrosu, 'Kılıbık Hayrullah' oyunu ile Türkiye turnesine çı...
