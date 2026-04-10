Erzurum ve Iğdır'da şehitler için mevlit okutuldu

Erzurum ve Iğdır'da, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.



Erzurum'da Lalapaşa Camisi'nde cuma namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu.



İl Müftüsü Yaşar Çapçı şehitler için dua etti, mevlit sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.



İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, program sonrası vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.



Programa, Vali Aydın Baruş, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özde Özdemir, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile polisler katıldı.



- Iğdır



Iğdır'da da Ulu Cami'de cuma namazı sonrası mevlit okutuldu.



Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, kurum müdürleri, vatandaşlar ve polisler katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

